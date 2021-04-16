Эксперты назвали самые популярные подержанные кроссоверы в Самарской области

Популярные подержанные кроссоверы подорожали на 11,7%

Эксперты "Авито Авто" назвали самые популярные кроссоверы на вторичном рынке в Самарской области.

По итогам первого квартала 2021 года самой популярной стала Chevrolet Niva. Сейчас на АвтоВАЗе выпускается аналогичная, слегка обновленная модель, получившая название Lada Niva Travel.

На втором месте по популярности - еще одна вазовская машина, Lada 4x4, которая сейчас производится под именем Lada Niva Legend.

В топ-5 также входят Renault Duster, Kia Sportage и Toyota RAV4. Средняя стоимость популярного подержанного кроссовера в Самарской области составляет 687 тыс. рублей. По сравнению с прошлым кварталом рост на 5,9%, а в прошлом году подобный автомобиль можно было купить дешевле на 11,7%.