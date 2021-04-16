На самарские улицы вышли пылесосы

Самарские дороги начали чистить после зимы. Фото - администрация Самары

На самарские дороги вышли пылесосы и поливочная техника, чтобы почистить проезжую часть после зимы. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

С дорог счищают грязь и пыль, а потом делают влажную уборку. Вместе с проезжей частью чистят также тротуары, моют бордюры и ограждения.

В основном техника работает на улицах ночью, когда на дорогах меньше машин. Как отмечают в администрации, уборке мешают припаркованные автомобили жителей. В основном машины скапливаются около больниц, школ и вузов, где большое скопление людей и машин.

В городе также продолжается ремонт дорог. Так, по новой технологии отремонтируют мост у Кировского рынка, начались работы на Московском шоссе, крупную развязку строят около Современника на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.