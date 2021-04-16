В Самаре из земли забил огромный фонтан. Фото - скриншот

В Самаре из земли забил огромный фонтан, вода поднималась почти до уровня седьмого этажа. Видео появилось в группе "Самарский край".

Фонтан пользователи соцсетей сняли на улице Шверника, пишут в группе. Видео появилось вечером в пятницу, 16 апреля.

Ранее в районе Мехзавода на дублере Московского шоссе перекрыли движение из-за порыва на водоводе. До этого в Самаре произошло несколько случаев, когда машины проваливались в крупные ямы на проезжей части. На улице Стара Загора легковушка буквально повисла над огромной ямой, а до этого на улице Венцека под грузовым автомобилем также провалился асфальт