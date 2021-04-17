Организован чартер для болельщиков из Самары в Грозный на кубковый матч "Крыльев Советов"

Самарские болельщики отправятся на матч в Грозном

Для самарских болельщиков организован чартер на кубковый матч "Крыльев Советов" в Грозном, сообщается в группе Ultras'8.

Самарские "Крылья Советов" 21 апреля в полуфинале Кубка России по футболу встретятся с "Ахматом", игра пройдет в Грозном. На пути к полуфиналу "Крылья" сенсационно победили московское "Динамо" на игре в Самаре.

Рейс для болельщиков отправляется утром 21 апреля, обратный вылет сразу после игры. В 8:30 от "Солидарность Арены" болельщики отправятся в аэропорт. Поездка оценивается в 8 тыс. рублей. Билеты на игру и передвижение до стадиона в Грозном входят в стоимость.

В Самаре клуб организует просмотр матча в трех заведениях - в "Максимилиансе", Beerократия и "На Дне".