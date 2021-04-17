Болельщики смогут сделать прививку от коронавируса перед матчем «Крыльев» с «Факелом»

Перед футболом можно будет сделать прививку от коронавируса Фото: Вячеслав СОРОКИН

На стадионе «Солидарность Арена» в субботу, 17 апреля, будет развернут прививочный пункт, сообщили в региональном правительстве.

Сегодня самарские «Крылья Советов» дома сыграют с воронежским «Факелом». Матч начнется в 15:00 по самарскому времени, а прививочный пункт будет работать с 13:00 до 15:00.

Прививку сможет сделать любой желающий в возрасте от 18 лет. Вакцинацию проведут после осмотра врача, если не будет противопоказаний. При себе желающему сделать прививку нужно иметь медполис, СНИЛС и паспорт.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом с начала пандемии заразились почти 60 тыс. человек. За прошедшие три дня умерли 45 человек.