В Самарской области от коронавируса за четыре дня умерли 60 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 196 человек, сообщают на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 59 099 человек, из них выздоровели 56 049, в том числе, 227 - за прошедшие сутки.

Несколько дней в регионе фиксируют большое количество летальных случаев. Уже четвертый день подряд сообщается о 15-ти умерших. Всего с коронавирусом не справились 1 325 человек.

В целом по стране 9 321 новый случай заражения в 84-х регионах, за все время заболели порядка 4,7 млн человек.