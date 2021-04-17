Жителей Самары удивила огромная рыба, выловленная в озере в парке на Металлурге

В Самаре на Металлурге из озера в парке выловили огромную рыбину

Жителей Самары удивила огромная рыба, которую выловили в озере в парке на Металлурге. Фото рыбы выложили в группе "Новости Самары - Самара Life".

На фото парень около озера держит в руках огромную рыбу, и подписано, что ее выловили в озере в парке.

В комментариях написали, что эта рыба там уже давно, и даже выкладывали фото 2019 года, отметив, что это именно та рыбина. Тогда рыбак поймал толстолобика весом 15-20 кг, и отпустил его. Некоторые в комментариях выразили надежду, что и эту рыбу отпустили обратно.

В группе развернулось обсуждение, что выловленная сейчас рыба - все-таки не та. Кто-то и вовсе предположил, что рыбу парень купил неподалеку и сфотографировался с ней около озера.