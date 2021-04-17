В Тольятти горело Тоазовское кладбище

В Тольятти горело кладбище. Фото - соцсети

В Тольятти в субботу, 17 апреля, горело Тоазовское кладбище. Информация об этом появилась в группе "Тольятти".

Очевидцы сообщили, что приехали пожарные. В комментариях пользователи удивлялись, почему вокруг нет ограждений и предполагали, что территорию могли поджечь.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:14 в субботу. Горела трава на площади 300 кв. метров на Поволжском шоссе, где и располагается кладбище.

На месте работали 9 человек и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 11:44.