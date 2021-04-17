Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 апреля 2021 12:58

Самарский видеоблогер показал ремонт вертолетной площадки в Самаре с высоты

Работы должны завершить до 1 июля этого года
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
На вертолетку можно будет прийти уже этим летом

На вертолетку можно будет прийти уже этим летом

Самарский видеоблогер Александр Карягин разместил на своем YouTube-канале видео, в котором показал, как идет ремонт вертолетной площадки.

В комментариях пользователи отметили, что территорию красиво оформили и поинтересовались, будет ли возможность пройти туда с колясками. Также в комментариях написали, что вместе с такими объектами нельзя забывать и о городских дорогах, которые пребывают в плачевном состоянии и регулярно критикуются жителями города.

Ранее сообщалось, что работу на площадке должны завершить до 1 июля этого года. Площадку сделают двухуровневой, там появятся кафе, отремонтируют тротуары, сделают детскую площадку, расширят парковки.