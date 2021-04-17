Самарский видеоблогер показал ремонт вертолетной площадки в Самаре с высоты

На вертолетку можно будет прийти уже этим летом

Самарский видеоблогер Александр Карягин разместил на своем YouTube-канале видео, в котором показал, как идет ремонт вертолетной площадки.

В комментариях пользователи отметили, что территорию красиво оформили и поинтересовались, будет ли возможность пройти туда с колясками. Также в комментариях написали, что вместе с такими объектами нельзя забывать и о городских дорогах, которые пребывают в плачевном состоянии и регулярно критикуются жителями города.

Ранее сообщалось, что работу на площадке должны завершить до 1 июля этого года. Площадку сделают двухуровневой, там появятся кафе, отремонтируют тротуары, сделают детскую площадку, расширят парковки.