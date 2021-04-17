В Самарской области за сутки 196 человек заразились коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки коронавирусом заразились 79 человек, сообщили в региональном оперштабе.

Всего за сутки в регионе 196 новых случаев. Помимо Самары, больше всего новых случаев в Чапаевске (24) и Тольятти (21).

В области уже несколько дней фиксируют большое количество смертельных случаев среди заразившихся. На этот раз 15 человек не смогли справиться с вирусом. Среди них семь женщин в возрасте от 59-ти лет до 81-го года и восемь мужчин, самому младшему из которых было 35 лет, самому старшему - 93 года.

Всего с начала пандемии заболели 59 099 человек, из них выздоровели 56 049. Умерли 1 325 заразившихся.