Названы составы на матч «Крыльев Советов» с «Факелом»

Мехди Зеффан начнет игру с первых минут. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Факел» назвали составы на игру 37 тура ФНЛ, которая пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре сегодня, 17 апреля. У хозяев предстоящей встречи без каких-либо сюрпризов.

Место в воротах занял Ломаев, в защите Полуяхтов, Чернов, Зеффан и Солдатенков, средняя линия – Горшков, Кабутов, Витюгов, Зиньковский и Сарвели, на острие Сергеев.

Состав «Факела» - Саутин, Черов, Дашаев, Акбашев, Аппаев, Никитин, Разборов, Почивалин, Замалиев, Дмитриев, Брызгалов.

Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому), прямую трансляцию можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.