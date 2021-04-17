Для самарских болельщиков организуют чартер в Грозный на полуфинальный матч «Крыльев»

В Грозном "Крылья" поддержат самарские болельщики

Для самарских болельщиков будет организован чартерный рейс в Грозный, где 21 апреля «Крылья Советов» сыграют «Ахматом» в полуфинале Кубка России. Об этом губернатор Самарской области сообщил в субботу, 17 апреля, во время встречи с болельщиками.

Ранее болельщики обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой организовать перелет до Грозного. В итоге было принято решение, что выезд болельщиков в Грозный оплатит партнер «Крыльев Советов» банк «Солидарность».

- Соперник мастеровитый, крепкий. Поддержка команде в таком матче, знаковом матче, необходима. Мы этот вопрос решили. Вижу, настрой у вас боевой. Я на вас рассчитываю, - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к болельщикам.

Поддерживать команду в Грозный поедут порядка 150-ти болельщиков.