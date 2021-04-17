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Общество17 апреля 2021 17:04

Музей истории футбола появится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена»

На выставочной площадке планируется организовать виртуальное пространство
Сергей ЧЕРНЫХ
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На "Солидарность Арене" появится музей истории футбола

На "Солидарность Арене" появится музей истории футбола

Фото: Вячеслав СОРОКИН

На самарском стадионе «Солидарность Арена» появится музей истории футбола. Его концепцию в субботу, 17 апреля, с болельщиками обсудил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сейчас имеющий в городе музей Самарского футбола располагается на улице Молодогвардейской и нуждается в расширении. Организаторам музея предложили разместиться в одном из помещений стадиона.

Предполагается, что музей станет интерактивным. «У нас есть молодые, креативные ребята, у которых много идей по организации современного музейного пространства. Музей должен быть крутой, интересный. Понятно, что есть артефакты, но необходимо организовать и виртуальное пространство», - сказал губернатор.