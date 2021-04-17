Крупный пожар в лесу в Тольятти тушили 17 человек

Пожарные выезжали на возгорание в лесу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти крупный пожар в лесу тушили 17 человек и 5 единиц техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в субботу, 17 апреля. Горела лесная подстилка на площади в 500 кв. метров в 21-м квартале тольяттинского лесничества.

Сообщение о пожаре поступило в 11:52. Локализован огонь был 12:17, а ликвидировали в 15:30.

Ранее также в Тольятти произошел пожар на тоазвском кладбище, где горела трава на площади в 300 квадратных метров. На этот пожар выезжали 9 человек и 3 единицы техники.