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Спорт17 апреля 2021 18:19

Тольяттинский "Акрон" на выезде прервал результативнeю весеннюю серию

Тольяттинцы не смогли набрать очки в игре с "Нефтехимиком"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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"Нефтехимик" не позволил "Акрону" набрать очки

"Нефтехимик" не позволил "Акрону" набрать очки

Тольяттинский "Акрон" в выездном матче с нижнекамским "Нефтехимиком" прервал весеннюю результативную серию. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

"Акрон" старается покинуть зону вылета в ФНЛ и в предыдущих 10-ти встречах весенней части сезона неизменно набирал очки, одержав три победы при семи ничьих. На этот раз очков набрать не удалось.

В турнирной таблице "Акрон" идет 17-м, до спасительного 16-го места не хватает трех очков.

Следующую игру тольяттинцы проведут дома, встретившись с владикавказской "Аланией" 24 апреля.

Самарские "Крылья Советов" на стадионе "Солидарность Арена" крупно победили "Факел".