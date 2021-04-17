Тольяттинский "Акрон" на выезде прервал результативнeю весеннюю серию

"Нефтехимик" не позволил "Акрону" набрать очки

Тольяттинский "Акрон" в выездном матче с нижнекамским "Нефтехимиком" прервал весеннюю результативную серию. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

"Акрон" старается покинуть зону вылета в ФНЛ и в предыдущих 10-ти встречах весенней части сезона неизменно набирал очки, одержав три победы при семи ничьих. На этот раз очков набрать не удалось.

В турнирной таблице "Акрон" идет 17-м, до спасительного 16-го места не хватает трех очков.

Следующую игру тольяттинцы проведут дома, встретившись с владикавказской "Аланией" 24 апреля.

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