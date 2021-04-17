Губернатор искренне поблагодарил самарские "Крылья Советов" за победу над "Факелом"

"Крылья Советов" дома уверенно победили "Факел"

Самарские "Крылья Советов" в субботу, 17 апреля, на домашнем стадионе "Солидарность Арена" уверенно победили воронежский "Факел" в очередном туре ФНЛ.

На игре присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который поблагодарил команду за успех. "Я рад, что у вас семья! Победы и сложности вы переживаете вместе. Спасибо вам за игру — искренне! Порадовали болельщиков. Мы получили море удовольствия", - сказал глава региона.

Следующую игру "Крылья" проведут в Грозном, где сыграют с "Ахматом" в полуфинале Кубка страны.