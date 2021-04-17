В Самаре провели субботник на Аллее трудовой славы

В Самаре на Аллее трудовой славы провели субботник

В Самаре представитель «Единой России» провели партийный субботник на Аллее трудовой славы. На уборку пришли порядка 70-ти человек, которые привели в порядок место, где установят стелу «Город трудовой доблести».

Участвующий в субботнике губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров рассказал, что именно за эту площадку проголосовали самарцы, чтобы установить тут стелу.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. В июле прошлого года это звание было присвоено Самаре. В годы войны город, тогда называющийся Куйбышевом, имел статус запасной столицы.

Партийные субботники прошли во всех городах и районах губернии, а в следующую субботу планируют вновь выйти на уборку территорий.