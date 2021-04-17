В «Саду Памяти», высаженном к 75-летию Победы в Самаре, провели субботник

В Самаре на Мехзаводе провели субботник

В «Саду Памяти» в Самаре, высаженном в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, провели субботник, говорится в сообщении партии «Единая Россия».

Порядок наводили более 30-ти волонтеров и депутатов, которые убрали сухую листву и посадили деревья.

- В прошлом году мы высадили 75 яблонь. В 2021-м здесь появились новые деревья, также мы с помощью наших «молодогвардейцев» привели в порядок сквер. Обязательно будем следить за садом, - сказал руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, отметив, что яблони, которые высадили в прошлом году, прижились.

«Сад Памяти» в Самаре был заложен в сквере около ДК «Октябрь» в память о тружениках Мехзавода, об их вкладе в победе в Великой Отечественной войне.