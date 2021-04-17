Ветераны "Крыльев Советов" победили блогеров

"Крылья" в Самаре сыграли с блогерами. Фото - скриншот

В Самаре в субботу на стадионе "Солидарность Арена" команда ветеранов "Крыльев Советов" играла с "Амкалом" - командой блогеров.

Игра состоялась сразу после матча основных "Крыльев" с воронежским "Факелом" в ФНЛ. В этом матче самарцы победили со счетом 5:1.

Почти такой же результат был зафиксирован и в игре с блогерами. Ветераны оказались сильнее с результатом 6:1. Наибольший вклад в эту победу внес Антон Бобер, который сделал хет-трик.

В качестве тренера эту победу отметил Валерьян Панфилов - ветеран команды, воспитанник куйбышевского клуба, рекордсмен по количеству сыгранных матчей за "Крылья" во всех лигах – 413.