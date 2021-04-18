В Самаре рассказали, сколько в 2021 году стоит речная переправа по Волге

Расценки на речную переправу по Волге уже известны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько будет стоить переправа по Волге. Тарифы озвучили в "Самарском речном пассажирском предприятии.

Самые низкие цены у детских маршрутов. Они начинаются от 39 рублей. За эту сумму ребенка, к примеру, можно доставить от Самары до Среднего и Нижнего Пляжа, а также от Нижнего Пляжа до Шелехмети. Есть в списке и другие пункты назначения. У взрослых аналогичные поездки обойдутся в 78 рублей.

Что касается популярных у горожан маршрутов, то от Самары до Рождествено взрослый билет стоит 83 рублей. Детский - 42 рубля.

Прокатиться по Волге из Самары в Рождествено в эту навигацию можно за 83 рубля (взрослый билет) и 42 рубля (детский билет). Самара-Ширяево - взрослый билет стоит 120 рублей, детский - 60. От Поляны Фрунзе до Ширяево можно переплыть за 114 рублей взрослому человеку, ребенку - за 57 рублей.

Полный список тарифов можно изучить по ссылке.