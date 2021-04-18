Видеоблогер показал с высоты, как в Самаре открыли пляжный сезон на набережной Волги

Горожан очень порадовали кадры с самарской набережной Фото: скриншот

Пляжный сезон в Самаре можно считать открытым. Горожане уже активно отдыхают на берегу Волги. Что происходит в эти дни на набережной, показал на своем канале в Youtube известный видеоблогер Евгений Щекин.

Судя по опубликованным кадрам, народу на пляже еще не очень много. Местные жители отдыхают небольшими группами. Желающих искупаться почти нет.

Тем не менее, ролик пользователей социальных сетей явно порадовал. Комментарии исключительно положительные: «Сочи нервно курит в сторонке по ширине пляжной полосы», «Как у нас красиво летом» и прочее.

Но многие напоминают — еще весна. И песок на днях вполне может смыть половодьем.