Самарцы засняли на видео огромный фонтан, забивший на улице Шверника

Фонтан сильно удивил горожан Фото: скриншот

Горожане продолжают обсуждают огромный гейзер, забивший в пятницу на улице Шверника в Самаре. Как рассказали коммунальщики, там произошел прорыв трубопровода. Напомним, что все произошло в пятницу, 16 апреля.

- Было зафиксировано повреждение с выходом воды на поверхность на квартальной тепловой сети диаметром 200 мм. Поврежденный участок трубопровода отключили до устранения неполадок, - отметили в ПТС.

Водоснабжение для местных жителей организовали по резервной схеме. После устранения повреждения подачу воды возобновят по штатной схеме. Самарцев предупреждают, что рядом с энергообъектами нужно соблюдать правила безопасности.