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Происшествия18 апреля 2021 10:35

Самарцы засняли на видео огромный фонтан, забивший на улице Шверника

Коммунальщики рассказали, что там произошел прорыв трубопровода
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Фонтан сильно удивил горожан

Фонтан сильно удивил горожан

Фото: скриншот

Горожане продолжают обсуждают огромный гейзер, забивший в пятницу на улице Шверника в Самаре. Как рассказали коммунальщики, там произошел прорыв трубопровода. Напомним, что все произошло в пятницу, 16 апреля.

- Было зафиксировано повреждение с выходом воды на поверхность на квартальной тепловой сети диаметром 200 мм. Поврежденный участок трубопровода отключили до устранения неполадок, - отметили в ПТС.

Водоснабжение для местных жителей организовали по резервной схеме. После устранения повреждения подачу воды возобновят по штатной схеме. Самарцев предупреждают, что рядом с энергообъектами нужно соблюдать правила безопасности.

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