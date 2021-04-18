В Самаре собираются законсервировать Дом с Атлантами

Дом с Атлантами построен в 1890-х годах ФОТО: Ирина Воинова

Самарские власти ищут подрядчика, который должен будет привести в порядок "особняк Шихолбаловых" на Венцека, 55. Сейчас объявлен конкурс, начальная цена контракта - более 5 миллионов 800 тысяч рублей.

Исполнитель работ должен будет провести противовандальные мероприятия и законсервировать объект культурного наследия, также известный как "Дом с Атлантами". В настоящий момент объект находится в ведомстве Самарского областного художественного музея.

Отметим, что знаменитые скульптуры, расположенные на фасаде здания, да и сам особняк, реставрируют уже много лет. Атлантов даже забирали от дома, но в 2018 году вернули на место.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 мая.