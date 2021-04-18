В Самарской области пятый день подряд фиксируют 15 умерших от коронавируса

Борьба с коронавирусом в Самарской области продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 18 апреля 2021 года подтвердились еще 193 случая заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных теперь с начала пандемии - 59292 человека.

- Скончались за сутки в регионе 15 человек. Такая цифра фиксируется уже пятый день подряд, - следует из информации, опубликованной на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Общее число умерших от covid-19 в регионе теперь - 1340 граждан.

Выздоравливают тоже многие. За сутки победить болезнь смогли 232 пациента. Всего таких счастливчиков - 56282.