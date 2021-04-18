В Самаре в начале следующей недели будет дождливая и прохладная погода

Горожан призывают быть готовыми к неприятной погоде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало следующей недели в Самарской области будет ознаменовано не самой лучшей погодой. Синоптики предсказывают похолодание и осадки.

- Уже ночью 19 апреля на юге области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит от 0 до +5 °C. Днем будет переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, - рассказывают в Приволжском УГМС.

Днем в понедельник в регионе будет восточный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ожидается от 9 до 14 °C.

Осадки останутся и ночью во вторник, 20 апреля. Температура местами опустится до - 2 °C. Днем 20 числа специалисты не ждут осадков, но предупреждают, что будет сильный ветер, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха - 10...15 °C.

Ночью 21 апреля будет преимущественно без осадков. Порывы ветра местами 15-20 м/с. Днем - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, сильный ветер. Температура воздуха - от 12 до 17 °C. На западе области до 7°C.

Горожан призывают быть готовыми к таким погодным условиям.