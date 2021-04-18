В администрации Самары рассказали, что нельзя дарить местным чиновникам

Деньги дарить чиновникам не рекомендуют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары рассказали, что дарить чиновникам можно не все. Это следует из изменений, которые внесены в кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих.

- Им запрещается получать в связи с должностным положением вознаграждения от физических и юридических лиц - подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,

отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения, - указано на сайте администрации города.

Все презенты, которые получают чиновники во время протокольных мероприятий или в командировках, признаются муниципальной собственностью. Они отправляются в Департамент управления имуществом.

Исключения составляют только случаи, установленные Гражданским кодексом РФ. Там указано, что оставлять себе можно подарки, сумма которые не превышает 3 тысячи рублей.