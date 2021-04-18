Под Самарой горят поля и несколько дач, очевидцы сделали видео

Очевидцы снимают происходящее на видео Фото: скриншот

Сухая погода, установившаяся в Самарской области, спровоцировала очередное ЧП. В воскресенье 18 апреля на въезде в региональную столицу зафиксировано сразу несколько пожаров.

- В районе Черновского массива с трассы обводной дороги Самары видно, что горит трава и три дачи в разных местах. Примерно в 13:30 там проезжали, - делятся в социальных сетях местные жители.

По словам очевидцев, на месте событий работают сотрудники МЧС. Напомним, что 15 апреля в губернии ввели особый противопожарный режим. Организованы дежурства добровольных дружин.