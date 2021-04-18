В Самаре вместо летней погоды будут дожди и сильный ветер

В Самарской области в ближайшие дни будет не пляжная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 19 апреля, в Самаре и области закончится летняя погода, установившаяся в регионе в последние дни. На наступающей неделе местных жителей ждут небольшие дожди, ветер и более низкая температура, нежели сейчас.

- На смену теплой погоде с северо-восточными ветрами придет более прохладная воздушная масса. Температурный фон приблизится к климатической норме, - отмечает на сайте Приволжского УГМС синоптик Анна Елецкая.

По словам Анны, на улице будет облачно. Ветер будет усиленный, а местами выпадут осадки.

В Гидрометцентре России в свою очередь сообщают, что во второй декаде апреля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 4º. Более подробный прогноз погоды на следующую неделю читайте на сайте "КП-Самара".