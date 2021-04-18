За ТЦ "Космопорт" в Самаре произошел пожар

Пламя охватило сухую траву Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня вечером, в воскресенье 18 апреля, в областной столице произошло ЧП. На улице Дыбенко в Самаре - за торговым центром "Космопорт" - начался пожар. Информация о случившемся поступило в экстренные службы в 18:42.

- Там горит сухая трава. Площадь возгорания составила 500 кв.м. На месте работают 3 единицы техники и 12 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К счастью, пострадавших нет. Как отмечают специалисты, угроза распространения огня тоже отсутствует. Причина появления огня пока не установлена.