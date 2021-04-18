Под Самарой пожар из-за сухой травы уничтожил девять дачных домов

Из-за сухой травы произошло много пожаров Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области активно горит сухая трава. Только за сутки произошло 134 природных пожара на общей площади более 14 Га. Последствия у них весьма серьезные.

- 18 апреля в Волжском районе в СНТ "Нефтяник" сгорели 9 деревянных дачных домов и надворных построек на площади 100 кв.м. Пожарные продолжают вести борьбу с палами сухой травы и в других районах, - сообщают в ГУ МЧС России по региону.

Также в губернии зарегистрировано 2 лесных пожара на общей площади 1 Га. Один из них произошел в 75 квартале национального парка "Самарская Лука" на площади 0,9 Га, а другой - в 25 выделе 111 квартала Красноярского лесничества.

Все природные возгорания ликвидированы, но жителей призывают не разводить открытый огонь. Это может быть опасно.