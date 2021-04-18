В Самаре в 2021 году завершат реставрацию Фабрики-кухни

Фабрика-кухня обретает новую жизнь Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в 2021 году будет завершена реставрация Фабрики-кухни. Напомним, что там будет открыт первый в стране филиал Третьяковской галереи.

- Сейчас важно продумать концепцию будущего пространства. На заседании попечительского совета команда музея рассказала, что уже осенью здесь покажут оперу-перформанс, - заявил глава региона в своем Instagram.

По словам Азарова, в полной мере филиал заработает в 2022 году. В выставочных залах будут представлены не только шедевры Третьяковки, но и коллекции других музеев страны в рамках программы "Собирая Россию". Власти рассчитывают, что в Самаре получится создать кластер мирового уровня - с выставками, образовательным центром, рестораном и кинозалом. Прилегающую к Фабрике-кухне территорию благоустроят в соответствии с новой концепцией этого места.