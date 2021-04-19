Новая рабочая неделя в Самаре начнется с дождя и усиленного ветра

На этой неделе погода в Самаре испортится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать самарцам с 19 по 21 апреля 2021 года. На прошлой неделе было по-летнему жарко, а эта неделя будет чуть прохладнее.

Новая неделя начнется с усиленного восточного ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем, 19 апреля, будет составлять +12…+14 градусов, ночью +3…+5 градусов. По прогнозу синоптиков, местами на юге области может пройти небольшой дождь.

Во вторник, 20 апреля, температура воздуха также будет колебаться в пределах +13…+15 градусов, ночью возможен дождь. Ветер будет дуть с востока с порывами до 17 м/с.

21 апреля, днем может пройти небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов, ночью похолодает до +4 градусов. Ветер юго-восточный с порывами 15-20 м/с.