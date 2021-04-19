Элеватор в Самаре взяли под охрану как градостроительную доминанту

Исторический комплекс будет сохранен Фото: Армен Арутюнов

В Самаре придумали, как сохранить элеватор на берегу реки Самары. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказали, что «Новый элеватор» может быть поставлен на охрану как градостроительная доминанта города позднее.

Напомним, самарский элеватор не был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Это поставило здание под угрозу сноса. Опубликованное постановление УГООКН Самарской области вызвало широкий общественный резонанс. Чиновники приняли решение, что здание все-таки можно сохранить.

- Если элеватор войдет в состав ОКН, то предложения по реконструкции будут не осуществимы. Также, в связи с тем, что элеватор находится в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН "Мукомольная мельница Соколовых", высотная застройка в границах данной зоны запрещена, - сообщили в УГООКН Самарской области.

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