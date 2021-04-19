В Самарской области из-за неосторожного обращения с огнем сгорели дачные дома в СНТ «Нефтяник»

Сжигание травы части становится причиной крупного пожара Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области с 15 апреля 2021 года введен особый противопожарный режим. В период пожароопасности нельзя разводить костры и жечь сухую траву. Несмотря на запрет, местные жители продолжают нарушать правила пожарной безопасности, что становится причиной уничтожения их же собственности. Так, 18 апреля, в Волжском районе СНТ «Нефтяник», полностью был уничтожен один дачный дом и сгорели шесть надворных построек.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:34. Для тушения пожара были привлечены 38 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Пожар удалось ликвидировать лишь поздно вечером, в 19:32, на площади 500 квадратных метров.