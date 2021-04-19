В Самаре вандалы украли часть арт-фигуры, установленной три дня назад

Сейчас винтовки уже нет Фото: РКС-Самара

Сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать арт-фигуры, которые посвящены видам спорта. 16 апреля была установлена фигура на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковая, а уже 19 апреля неизвестные украли часть экспозиции.

- Арт-объект был посвящен биатлону. Несмотря на то, что макет биатлонной винтовки был приварен к основному стенду, его смогли украсть, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Арт-фигура была изготовлена сотрудниками цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1. Вандалов даже не остановило то, что улица, где был установлен объект, достаточно многолюдна.