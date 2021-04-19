В Самаре бывший бухгалтер украла у завода более 4 миллионов рублей

Уголовное дело передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший бухгалтер одного из акционерных обществ с января 2014 года по июнь 2018 года совершила хищения денежных средств на общую сумму более 4 миллионов рублей. Сотрудники ГУ МВД по Самарской области не только установили обстоятельства хищения денег у завода, но и добились возмещения ущерба.

По версии следствия, бухгалтер несколько лет перечисляла зарплату на счета лиц, которые фактически не работали на предприятии. Когда руководитель организации узнал о мошеннической схеме, он написал заявлению в полицию.

- В феврале 2021 года завершилось расследование уголовного дела по обвинению 42-летней работницы бухгалтерии. Сейчас дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе расследования правоохранителям удалось добиться частичного возмещения ущерба. Заводу вернули 2 миллиона рублей.