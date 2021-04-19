Профессор филиала СамГУПС обвиняется в получении взятки за проставление зачетов

Преподаватель задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессора филиала Самарского государственного университета путей сообщения в Нижнем Новгороде обвиняют в получении взятки. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 15 апреля 2021 года преподаватель нижегородского вуза получил от старосты группы заочной формы обучения взятку в размере 50 тысяч рублей за проставление зачетов по дисциплине «Организация доступной среды» без фактической сдачи экзамена.

В отношении профессора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». В настоящее время расследование продолжается, преподавателя задержали.