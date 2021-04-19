В Самарской области самолет задел провода ЛЭП

Провода пришлось ремонтировать, чтобы снова дать людям свет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Днем 18 апреля в Большеглушицком районе отключилась электрическая подстанция. По данным собственных источников «КП-Самара», причиной ЧП стал самолет, который задел провода своими лопастями.

На данный момент известно, что самолетом АН-2 управлял Владимир Иванович из Ростовской области – пилот авиационного завода. Лицензия у него есть, самолетом пользуется по договору аренды.

18 апреля Владимир Иванович опрыскивал минеральными удобрениями поля в районе села Константиновка Большеглушицкого района. По предварительным данным, пилот не подрассчитал высоту, и при выполнении одного из маневров самолет задел лопастью провода ЛЭП.

Подстанцию вырубило, самолет получил незначительные повреждения. Пилот не только не пострадал, но и смог самостоятельно посадить АН-2 на место стоянки.

По факту ЧП сейчас проводится проверка. Как накажут пилота, пока не ясно.