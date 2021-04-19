«Без хлеба не ем!»: Самарский хлебозавод №5 выпустил оригинальный клип к 65-летию основания

Оригинальный клип на юбилей сняли на Самарском хлебозаводе №5 Фото: скриншот видео

В 2021 году Самарский хлебозавод №5 отмечает 65-летний юбилей основания. Рабочие выпустили музыкальный клип «Без хлеба не ем» на кавер-версию всемирно известной танцевальной песни Haddaway - What Is Love.

Самарский хлебозавод №5 был основан 16 апреля 1956 года. Завод является одним из крупнейших хлебопекарных предприятий Самарской области.

- 65 лет – это новые 30! А иначе как объяснить тот факт, что мы с годами становимся только лучше, - говорят создатели поздравительного видеоролика.

Песню про хлеб исполнил самарский музыкант Алексей Психический, который был участником музыкальных коллективов Персона Грата (2001-2003), АЭROFЛОТ (2003-2005), ENERGFREEZE (2005-2007). Режиссер и продюсер видеоклипа Антон Долганов, который является основателем студии Modjo Films.

Видеоклип с сюрреалистичным сюжетом рассказывает об истории хлеба. Финальная сцена из будущего по задумке авторов показывает, что хлебозавод будет продолжать осваивать новые технологии и обязательно отметит свое 100-летие.