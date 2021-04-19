Самарские волонтеры участвуют в предварительном голосовании "Единой России"

Волонтеры готовы помогать в политике

В предварительном голосовании "Единой России" участвуют не только опытные политики, но и волонтеры с общественниками. Добровольцы отлично знают, чем сегодня живут люди и хотят помочь им в решении их проблем.

Как считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, для начинающих свой путь в политики участие в этих выборах - возможность получить важный навык прямого контакта с избирателями.

- До этого момента волонтеры действовали как общественники, помогали людям. В политике они будут заниматься политическим представительством. И здесь крайне важно научиться конвертировать один тип коммуникаций в другой, – говорит он.

Волонтеры и общественники составляют примерно треть тех, кто заявился на предварительное голосование партии.

- Каждый депутат должен быть немного общественником. И если общественники станут депутатами, то от этого выиграют только люди, - уверен руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, также ставший участником предварительного голосования.

Среди кандидатов есть и 21-летняя студентка Тольяттинского госуниверситета Ирина Долгополова, работающая вожатой в школе № 90. Она последние 6 лет участвует во многих волонтерских проектах, а в разгар пандемии коронавируса присоединилась к движению #мывместе и активно помогала пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

- Мои сверстники говорят – молодежь мало представлена во власти. Значит, нужно бороться -только так мы отстоим свои интересы. Мне хотелось бы выступать проводником новых идей, новых подходов, новых принципов работы. Надеюсь, это и удастся воплотить, - девушка.

В качестве причин, по которым идут в политику, волонтеры назвали также поддержку отдельных незащищенных категорий людей, развитие инфраструктурных проектов, распространение успешных социальных практик и экономических проектов на всю страну.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Всю информацию о процедуре можно найти на официальном сайте pg.er.ru. Само голосование пройдет в режиме онлайн с 24 по 30 мая.