В Самаре уничтожили пиво и сидр, которым торговали нелегально

Пиво и сидр без документов уничтожили
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Самары, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, продавала пиво и сидр без соответствующей документации. Судебные приставы Советского района изъяли нелегальный алкоголь и передали на уничтожение.
- В отношении женщины был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - сообщили в ФССП по Самарской области.
Женщина заплатила административный штраф, а вся продукция была уничтожена представителями Росалкогольрегулирования.