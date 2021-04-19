В Самаре уничтожили пиво и сидр, которым торговали нелегально

Пиво и сидр без документов уничтожили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, продавала пиво и сидр без соответствующей документации. Судебные приставы Советского района изъяли нелегальный алкоголь и передали на уничтожение.

- В отношении женщины был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - сообщили в ФССП по Самарской области.

Женщина заплатила административный штраф, а вся продукция была уничтожена представителями Росалкогольрегулирования.