В Самаре создали петицию против строительства крематория

Местные снова воспротивились строительству крематория по соседству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Красноярского района собирают подписи против строительства крематория. По мнению протестующих, администрация ущемляет их гражданские права.

По словам местных жителей, место, которое определили под крематорий, является зеленой зоной и местом отдыха туристов. Авторы петиции предлагают разместить крематорий в Волжском районе, который не так густо заселен и имеет неплодородные земли.

- Рядом с селом Хорошенькое богатые охотничьи угодья, места для летней и зимней рыбалки, лесные угодья, где жители не только отдыхают, но и собирают грибы, ягоды и другие дары леса. Нам не понятно, по каким критериям представители государственной власти области и района приняли решение разместить прямо посреди этих мест 40-ка гектаров под городское кладбище и строительство крематория, - пишут авторы.

Напомним, недавно городские власти вновь разморозили проект по строительству крематория в Самарской области. Несколько лет назад крематорий хотели построить рядом с селом Рубежное, однако местные жители выступили против и отвоевали свои земли.

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