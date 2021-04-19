Жители Самарской области просят провести к ним в село интернет

Жители села надеются на помощь ФОТО: Подслушано Самара Фото: СОЦСЕТИ

Жители села Красная Горка, расположенного в Кинель-Черкасском районе, обратились к Дмитрию Азарову с просьбой обеспечить их хорошим интернетом. Письмо с их просьбой появилось в группе "Подслушано Самара".

- В сложившейся ситуации многие учащиеся остались без возможности онлайн-обучения, и это большая проблема. Тот интернет, который нам предлагали по телефонной линии не может удовлетворять все требования он-лайн обучения из-за низкой скорости. Просим Вас ответить каждому в письменном виде по почте, - пишут в своём обращении жители Красной Горки.

По словам инициативных граждан, собравших подписи под своим обращением, в их населённом пункте отсутствует какой-либо интернет, ни один сотовый оператор не смог или не захотел сделать интернет по сети 3G или 4G. Сейчас проблема остается нерешенной.