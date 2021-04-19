Сохранить ресурсы и время: в Самарской области реализуется национальный проект «Производительность труда»

За шесть месяцев на предприятии был организован мини-конвейер по производству корпусов подстанции - благодаря этому решению в разы увеличилась выработка. Фото: Александра БЕЛОВА

ОАО «Самара-Волгоэлектромонтаж». Самарское предприятие стало одним их первых, где реализуется национальный проект «Производительность труда». При экспертной поддержке Федерального центра компетенций здесь проведены работы по оптимизации процесса изготовления трансформаторных подстанций.

- В рабочую группу вошли наши эксперты и сотрудники предприятия, в основном молодежь, - рассказывает старший руководитель проекта «Федеральный центр компетенций» Константин Пашутин.

За шесть месяцев на предприятии был организован мини-конвейер по производству корпусов подстанции. Были изготовлены уникальные стеллажи для хранения листового металла. Они выполнены так, что специально подобранные латунные ролики позволяют одному человеку без особого напряжения выкатывать площадку, на которой находится 3,5 тонны металла. Детали и запчасти теперь хранятся по-новому. Это позволило освободить более 100 кв м. полезной площади. Недавно установленное светодиодное освещение позволяет оперативно выявлять и исправлять дефекты.

- Перемены к лучшему после введения методик бережливого производства - это результат участия в национальном проекте. Я думаю, это даст хороший импульс к дальнейшему улучшению, позволит предприятию подняться на новый уровень, - отметил руководитель управления министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев.

Нацпроекта «Производительность труда» был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. За счет внедрения технологий бережливого производства планируется повышать производительности труда по 5% в год. Таким образом, к 2024 году производительность труда в стране должна вырасти на 25%.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 предприятий губернии.