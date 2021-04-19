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Общество19 апреля 2021 13:28

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

По прогнозу синоптиков, ожидаются порывы до 18 м/с
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сильный ветер может стать причиной многих ЧП

Сильный ветер может стать причиной многих ЧП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления восточного ветра. По сообщению синоптиков, 19 апреля, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

- В Самарской области ожидается усиление восточного ветра с порывами 15-18 м/с, с сохранением до конца дня, - сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, сильный ветер в Самаре уже спровоцировал ЧП на проспекте Ленина. По словам очевидцев, на припаркованные во дворе автомобили упало дерево. Не исключено, что этому поспособствовали неблагоприятные погодные условия.