Работу самарских центров «Мой бизнес» оценили на федеральном уровне

Всероссийская конференция инфраструктуры развития бизнеса прошла в Калининграде

Минэкономразвития России признал Самарскую область лучшей в стране сразу в трех номинациях Национальной премии «Мой бизнес» по итогам 2020 года. Подведение итогов работы регионов состоялось 15 апреля 2021 года на Всероссийской конференции инфраструктуры развития бизнеса.

Экспертный состав признал работу самарских центров «Мой бизнес» лучшей в стране сразу по 12 показателям. Регион отметили сразу в трех номинациях - «Региональное антикризисное решение», «Вовлечение предпринимателей» и «ВКонтакте с бизнесом».

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что, несмотря на сложный период 2020 года, региональные власти смогли оказать комплексную поддержку предпринимателям.

- Приятно видеть, что наши практики признаны лучшими в стране, - сказал Дмитрий Богданов.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года численность предпринимателей в Самарской области выросла на 7,5% и составила 483 тысячи человек. Кроме того, увеличился объем налоговых поступлений на 4%. За 2020 год от ведения предпринимательской деятельности поступило 10,2 миллиарда рублей в казну.