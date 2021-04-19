Самарцам показали, как выглядит электрическое судно, которое появится в Самаре этим летом

Экологически чистое судно вмещает 80 пассажиров Фото: Скриншот с видео

В Самаре этим летом появится новое пассажирское судно, которое работает на электрическом ходу. Катамаран Ecovolt Санкт-Петербургской компании "Морсвязьавтоматика" выйдет в свой первый рейс уже в июле 2021 года.

- Тестовая эксплуатация электросудна на 80 пассажирских мест будет проводиться на экскурсионных маршрутах, чтобы оценить преимущества и дальнейшее использование в регионе, - рассказал руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин.

Электрическое судно имеет ряд преимуществ. Например, это экологичность, бесшумность и экономичность. По словам Сергея Калинина, затраты на содержание составят всего 700 рублей за 10 часов работы. За это время можно совершить 10 рейсов до Рождествено.

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