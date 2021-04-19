В одиннадцати районах Самарской области введен режим угрозы ЧС из-за пожаров

За прошлую неделю было зарегистрировано 685 пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 19 апреля, состоялось оперативное совещание в правительстве Самарской области. Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко доложил о росте пожаров, в том числе в дачных массивах. В связи с этим, губернатор Дмитрий Азаров принял решение ввести в 11 муниципалитетах Самарской области режим угрозы возникновения ЧС.

- С начала пожароопасного сезона произошло 732 природных пожара, что в 5 раз больше, чем в прошлом году. В 2020 году в аналогичный период произошло 148 пожаров, - сообщил Олег Бойко.

Начальник главного управление отметил, что только на неделе в регионе зафиксировано 685 природных пожаров. При этом 40% пожаров случились в выходные, когда люди выехали на дачи.

В списке антилидеров, где произошло больше всего возгораний – Ставропольский район, Волжский район и Красноярский район, а также большинство пожаров зарегистрировали в Тольятти. По решению губернатора Дмитрия Азарова, режим угрозы возникновения ЧС будет введен в Чапаевске, а также в Безенчукском, Сергиевском, Похвистневском, Сызранском, Кинель-Черскасском, и Приволжском районах области.

- Я считаю, что главы городов и районов недостаточно ответственно подходят к вопросам профилактики и предотвращения пожаров на своих территориях. Необходимо провести штаб, где этот вопрос будет проработан комплексно, - поручил Дмитрий Азаров председателю правительства.

Кроме того, по поручению главы региона, будет усилены профилактические рейды, на нарушителей будут накладываться административные штрафы. Если главы регионов не усилят контроль, то к ним будут применяться жесткие меры воздействия.