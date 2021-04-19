В Самаре поставят оборудование, которое не пропустит в стоки мусор и песок

В Самаре коммунальщики по инвестиционной программе обновляют оборудование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре для реконструкции городских очистных сооружений закупили специальное оборудование, которое не пропустит в стоки мусор и песок. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

Как рассказывают коммунальщики, на установленных решетках будет задерживаться основная часть мусора - салфетки, ватные палочки, пластиковые бутылки, а теперь еще и маски. Кроме того, сделают специальные бункеры, куда будет попадать песок, который раньше шел в стоки.

Сейчас мусор оседает в очистном оборудовании, забивая фильтры и образуя заторы в трубах. Ежегодно вывозятся десятки грузовых машин с мусором, а также 5-7 тысяч тонн песка. Теперь песок можно будет собирать, отмывать и использовать снова.

Оборудование поступило на очистные сооружения, в ближайшее время начнется его установка.