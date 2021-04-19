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Здоровье19 апреля 2021 15:12

Плюс 74 в Самаре: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки умерли 15 человек, самому младшему - 32 года
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаркой области за шесть дней умерли 90 человек

В Самаркой области за шесть дней умерли 90 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки нашли 74 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего за сутки 192 новых случаев заражения . Помимо Самары больше всего в Тольятти (42) и Новокуйбышевске с Сызранью (по 15).

Уже шесть дней подряд в регионе фиксируют по 15 смертельных случаев. На этот раз скончались семь женщин в возрасте от 63-х до 84-х лет, а также 8 мужчин, самому младшему из которых было 32 года, самому старшему - 81 год. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, у 32-летнего молодого мужчины были заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 59 484 человека. Из них выздоровели 56 509, умерли 1 355 заразившихся.

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