В Самаркой области за шесть дней умерли 90 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки нашли 74 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего за сутки 192 новых случаев заражения . Помимо Самары больше всего в Тольятти (42) и Новокуйбышевске с Сызранью (по 15).

Уже шесть дней подряд в регионе фиксируют по 15 смертельных случаев. На этот раз скончались семь женщин в возрасте от 63-х до 84-х лет, а также 8 мужчин, самому младшему из которых было 32 года, самому старшему - 81 год. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, у 32-летнего молодого мужчины были заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 59 484 человека. Из них выздоровели 56 509, умерли 1 355 заразившихся.